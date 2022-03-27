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Выставка "Лабиринты звука" - в галерее "Университет культуры"

Выставка "Лабиринты звука" впервые в Минске! В столичной галерее "Университет культуры" 40 графических работ презентовал музыкант, лидер группы "Троица" Иван Кирчук. Все работы основаны на карандашных набросках, сделанных художником-любителем во время его этнографических путешествий. Презентацию своей выставки музыкант сопроводил концертом.

Помимо графики, мастер предлагает зрителю богатую и разнообразную экспозицию музыкальных инструментов из собственной коллекции.

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