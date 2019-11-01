Картины, собранные по кусочкам. Выставка лоскутной мозаики проходит в столичной библиотеке номер 15. Представлены работы минского клуба современного шитья "Валошкі". Рядом с произведениями столичных мастеров разместились и работы из Полоцка, Докшиц, Тюмени, Санкт-Петербурга и Москвы. В экспозиции - различные панно и композиции, вышивки и слуцкие пояса.



Все работы исключительно авторские. Мастера не просто сами разрабатывали узоры и эскизы, но и изобретали новые элементы техники лоскутного шитья. Кстати, увидеть их можно будет до 9 ноября.



