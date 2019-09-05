Выставка мастеров акварели в галерее "Университет культуры"

Невероятные возможности самой капризной краски в проекте "Акварельный фестиваль". Выставка - в двух залах художественной галереи "Университет культуры". В проекте принимали участие 13 белорусских художников, они неоднократно предоставляли нашу страну на международных выставках. И сейчас готовы поделиться своими секретами с начинающими художниками.



Экспозиция знакомит не только с неограниченными возможностями акварели, но и с талантливыми художниками. Во время выставки запланированы творческие вечера и мастер-классы по акварельным техникам.