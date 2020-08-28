Выставка "Мая літара" открылась в Национальной библиотеке Беларуси

Накануне Дня знаний художественные вариации букв кириллического и латинского алфавитов представили в Национальной библиотеке Беларуси. Произведения учащихся столичных арт-студий разместились в мобильной галерее. Выставочный проект "Мая літара2 объединил более двух десятков работ в смешанной технике от самых юных авторов. Знаки алфавита и свои ассоциации с ними ребята шифровали в карандаше и гуаши. Часть работ представлена оригиналами, экспонируются и фотографии с изображением самих авторов.



В сентябре гости Национальной библиотеки оценят красоты белорусских пейзажей. Мобильная галерея примет выставочный проект, посвященный Году малой родины. Состав авторов пока обсуждается.



