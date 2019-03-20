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Выставка "Мир - детскими красками" - в столичной галерее "Университет культуры"

Выставка живописи в столичной галерее "Университет культуры" раскрывает разные темы: от городской до военной, ретродискотека 90-х и философские размышления. Все это - через рисунки учеников разных поколений Детской художественной школы №1. Экспозиция посвящена 60-летию учебного заведения.

Одаренные ученики первой художественной школы Минска продолжают традиции и успешно участвуют в выставках и конкурсах в Беларуси и за границей.

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