Выставка "Мир - детскими красками" - в столичной галерее "Университет культуры"

Выставка живописи в столичной галерее "Университет культуры" раскрывает разные темы: от городской до военной, ретродискотека 90-х и философские размышления. Все это - через рисунки учеников разных поколений Детской художественной школы №1. Экспозиция посвящена 60-летию учебного заведения.



Одаренные ученики первой художественной школы Минска продолжают традиции и успешно участвуют в выставках и конкурсах в Беларуси и за границей.