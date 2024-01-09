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Выставка "Мир вышивки, мир сердца, мир души" проходит в Борисовской центральной районной библиотеке

"Мир вышивки, мир сердца, мир души" - выставка, посвященная рукоделию и мастерам, увлекающимся вышивкой, развернулась в галерее "З'ява" Борисовской центральной районной библиотеки.

Представлено 70 работ от двадцати участников местной художественной студии "Волшебный крестик". Творческое объединение хорошо известно не только в Борисове, но и по всей Беларуси благодаря выставкам, мастер-классам и другим творческим проектам.

Помимо вышивки на выставке экспонируются подушки, игольницы для рукоделия, мягкие игрушки и другие произведения декоративно-прикладного искусства, а также предметы быта и сувениры.

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