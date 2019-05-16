Выставка нашего земляка Алика Замостина открылась в Национальном историческом музее

Культурный проект, внесенный в официальный календарь событий II Европейских игр. "Наслаждение жизни" - от Алика Замостина. Выставка нашего земляка - знаменитого фотохудожника - открылась в Национальном историческом музее. Тридцать пять произведений, не объединенных общей темой, не привязанных ни к месту, ни ко времени - экспозиция отражает отношение мастера к окружающему миру. "Наслаждение жизни" Алика Замостина - один из проектов, внесенных в официальный календарь событий II Европейских игр.