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Выставка "Наследие Беларуси" открылась в Министерстве иностранных дел

Наша страна ведет активную работу по включению объектов культурного наследия в список ЮНЕСКО, поэтому совсем неудивительно, что среди гостей - члены Национальной комиссии по делам организации.

В мероприятии также приняли участие представители дипкорпуса и различных международных организаций.

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