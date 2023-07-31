Выставка одной картины ждет эстетов в Национальном художественном музее

Это выставка-настроение, выставка - положительные эмоции. Мы заходим в русские залы, и перед нами открываются двери, и эта работа встречает нашего зрителя. Потому что она находится на центральной стенке. Посмотрите на этих ребят. Они абсолютно свободны, автор даже рубашку расстегивает, чтобы подчеркнуть задор, юность, молодость.

Диана Шантор, завотделом Национального художественного музея Беларуси