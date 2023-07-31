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Выставка одной картины ждет эстетов в Национальном художественном музее
Наедине с автором - выставка одной картины ждет эстетов в Национальном художественном музее. Полотно "Над роднымипросторами" кисти Николая Казакевича в контексте масштаба способно составить конкуренцию творению Мая Данцига.
Лирический пейзаж с портретными элементами Николай Казакевич написал в 1979 году. Белорусский живописец прошел войну, но в творчестве не смог отказать себе в цвете и свете.
Это выставка-настроение, выставка - положительные эмоции. Мы заходим в русские залы, и перед нами открываются двери, и эта работа встречает нашего зрителя. Потому что она находится на центральной стенке. Посмотрите на этих ребят. Они абсолютно свободны, автор даже рубашку расстегивает, чтобы подчеркнуть задор, юность, молодость.
Летнему сезону - горячая афиша. НХМ ждет на квесты по экспозиции Алексея Глебова, ангажирует на сборные экскурсии. Вечерний обзорный формат настолько "попал" в зрителя, что музейные экспонаты готовы работать внеурочно каждый четверг до 21.00.
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