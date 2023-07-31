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Выставка одной картины ждет эстетов в Национальном художественном музее

Наедине с автором - выставка одной картины ждет эстетов в Национальном художественном музее. Полотно "Над роднымипросторами" кисти Николая Казакевича в контексте масштаба способно составить конкуренцию творению Мая Данцига.

Лирический пейзаж с портретными элементами Николай Казакевич написал в 1979 году. Белорусский живописец прошел войну, но в творчестве не смог отказать себе в цвете и свете.

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Это выставка-настроение, выставка - положительные эмоции. Мы заходим в русские залы, и перед нами открываются двери, и эта работа встречает нашего зрителя. Потому что она находится на центральной стенке. Посмотрите на этих ребят. Они абсолютно свободны, автор даже рубашку расстегивает, чтобы подчеркнуть задор, юность, молодость.
Диана Шантор, завотделом Национального художественного музея Беларуси

Летнему сезону - горячая афиша. НХМ ждет на квесты по экспозиции Алексея Глебова, ангажирует на сборные экскурсии. Вечерний обзорный формат настолько "попал" в зрителя, что музейные экспонаты готовы работать внеурочно каждый четверг до 21.00.

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