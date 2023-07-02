Выставка "Оренбургский пуховый платок" проходит в Минской областной библиотеке имени Пушкина

Всемирно известный промысел существует в Оренбургском крае с конца XVIII века. Это одновременно теплыйплаток и тонкаяажурнаяшаль-"паутинка". Более чем 250 лет все операции по изготовлению платка выполняются вручную: от сбора козьей шерсти, создания пряжи до вязания на спицах. Опыт первых мастеров оттачивался и передавался из поколения в поколение. Сегодня такой пуховый платок является брендом Оренбургской области.