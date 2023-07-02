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Выставка "Оренбургский пуховый платок" проходит в Минской областной библиотеке имени Пушкина
В Минской областной библиотеке имени Пушкина проходит выставка "Оренбургский пуховый платок". Именно этот предмет гардероба определяет неповторимое своеобразие Оренбургской области России, является самым ярким объектом культурной сокровищницы региона.
Всемирно известный промысел существует в Оренбургском крае с конца XVIII века. Это одновременно теплыйплаток и тонкаяажурнаяшаль-"паутинка". Более чем 250 лет все операции по изготовлению платка выполняются вручную: от сбора козьей шерсти, создания пряжи до вязания на спицах. Опыт первых мастеров оттачивался и передавался из поколения в поколение. Сегодня такой пуховый платок является брендом Оренбургской области.
Экспозицию предоставил Оренбургский областной музей изобразительных искусств. В нее вошли как традиционные пуховые платки, так и "паутинки" из золотого фонда оренбургского промысла, а также фотографии, альбомы о пуховязании.
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