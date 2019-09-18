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Выставка Павла Кондрусевича проходит в галерее "Университет культуры"
Реальные и фантастические пейзажи, портреты, и коллажи. Картины белорусского художника Павла Кондрусевича объединены выставочным проектом "Memoria. Память". Мастер работает в жанре станковой живописи и настенной росписи. На его счету персональные выставки - как в Беларуси, так и за пределами. Автор экспозиции - из творческой семьи, дед был известный художник - Натан Воронов, а отец - белорусский композитор.
На выставке представлены также фигуративные картины с изображением скульптуры и античные артефакты.
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