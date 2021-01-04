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Выставка педагогов Минской государственной гимназии-колледжа искусств
2020 год был богат на проекты и презентации для столичной галереи "Университет культуры". Среди самых ярких мероприятий - выставка педагогов Минской государственной гимназии-колледжа искусств. "Энергия творчества" - название арт-проекта, который вместил в себя работы талантливых педагогов и продемонстрировал высокий уровень преподавательского коллектива.
Наталья Бордиловская об арт-секретах.
"Не рассказывай, как надо. Сделай сам и покажи как!" - под таким девизом работают преподаватели Минской государственной гимназии-колледжа искусств. Выставка показывает: учителя сами практикующие мастера изобразительного искусства, и кроме теории могут подсказать новичкам непрописанные в учебниках секреты письма, создания декоративных и дизайнерских проектов. Впрочем, многие педагоги арт-школы имеют свои авторские разработки, программы и даже опубликованные сборники по художественному обучению.
Выпускница училища Глебова и педагог со стажем Наталья Разуменко увлекается пейзажем. Живет недалеко от Лошицкого парка, в разные поры года выходит туда на пленэр. И вот результат. Последние работы созданы ею на COVID-изоляции. Посмотреть на полотна преподавателя пришли и сегодняшние учащиеся, и бывшие выпускники.
Декоративно-прикладное искусство, рисунок и живопись, дизайн. Учебное заведение открывает мир различных видов искусства. Однако очень сильна здесь школа акварели. Художники-профессионалы, учителя с многолетним стажем учат юных не только технике акварели, но и стратегии этого вида рисования, и мышлению акварелиста.
Специфику акварельного искусства в виртуозном исполнении представляют учителя гимназии-колледжа: отдельный зал выставки собрал новые работы ведущих акварелистов арт-альма-матер Елены Карпович и Светланы Донской. А батик и искусство валяния в отчете наставников представила Ольга Редникина - выпускница кафедры костюма и текстиля Академии искусств.
Выставки, творческие конкурсы и форумы для учащихся и преподавателей гимназии-колледжа искусств - привычное дело. Заведение известно своим уровнем не только в республике, но и за ее пределами. Так, недавно высокие оценки были получены на Всероссийском конкурсе искусств "Заводной апельсин".
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