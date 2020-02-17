Выставка первого супрематического архитектора Лазаря Хидекеля в Минске

"Нас поймут через 100 лет". Ретроспектива произведений знаменитого художника-авангардиста и первого в мире супрематического архитектора Лазаря Хидекеля в Национальном художественном музее Беларуси. Приурочена экспозиция к 100-летию объединения УНОВИС ("Утвердители нового искусства"). Около сотни работ из собрания семьи Хидекеля привезли в Минск из Нью-Йорка. Представлены различные периоды основателя нового художественного направления в Витебске - от ранних композиций 15-летнего юноши до архитектурных и экофутуристических проектов конца 30-х годов прошлого века.



Супрематическая решетка или хорошо известный во всем мире хештег - элемент, который Хидекель в результате творческого поиска вывел из черного квадрата Малевича. Хештег - это еще и ссылка на IT-сферу, которой сегодня славится Беларусь.



Публичная программа в рамках выставки включает еженедельную экскурсию от кураторов, лекции и мастер-классы, в том числе для детей.



