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Выставка первого супрематического архитектора Лазаря Хидекеля в Минске
"Нас поймут через 100 лет". Ретроспектива произведений знаменитого художника-авангардиста и первого в мире супрематического архитектора Лазаря Хидекеля в Национальном художественном музее Беларуси. Приурочена экспозиция к 100-летию объединения УНОВИС ("Утвердители нового искусства"). Около сотни работ из собрания семьи Хидекеля привезли в Минск из Нью-Йорка. Представлены различные периоды основателя нового художественного направления в Витебске - от ранних композиций 15-летнего юноши до архитектурных и экофутуристических проектов конца 30-х годов прошлого века.
Супрематическая решетка или хорошо известный во всем мире хештег - элемент, который Хидекель в результате творческого поиска вывел из черного квадрата Малевича. Хештег - это еще и ссылка на IT-сферу, которой сегодня славится Беларусь.
Публичная программа в рамках выставки включает еженедельную экскурсию от кураторов, лекции и мастер-классы, в том числе для детей.
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