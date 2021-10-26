Выставка пейзажа семи белорусских авторов в галерее "З'ява" в Борисове

Этот жанр настолько благодарный в живописи. Многие художники предпочитают пленэрную живопись. Так они окунаются в мир настоящей природы и погружаются в глубины своей души и ощущение схваченности природы.

Анжела Кудакова, искусствовед, сотрудник Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева