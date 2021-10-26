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Выставка пейзажа семи белорусских авторов в галерее "З'ява" в Борисове

50 пейзажей семи белорусских авторов представляет галерея "З'ява"Борисовской центральной районной библиотеки. Выставка под названием "Край" - это картины, написанные в академической манере художниками, которые в своем творчестве практикуют реалистичные традиции изобразительного искусства. На своих полотнах живописцы воплотили разные поры года и дорогие им места. Большинство картин написано с натуры во время пленэров.

Этот жанр настолько благодарный в живописи. Многие художники предпочитают пленэрную живопись. Так они окунаются в мир настоящей природы и погружаются в глубины своей души и ощущение схваченности природы.
Анжела Кудакова, искусствовед, сотрудник Борисовской центральной районной библиотеки имени И. Х. Колодеева

Одни из самых ярких работ - виды старого Борисова. Их авторы - Василий Пешкун и Михаил Крот. Художники писали культурную столицу в разные годы.

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