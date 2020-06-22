Картины нарисованы в дуэте с природой. Выставка полотен в технике цианотипии проходит в Минском планетарии. Работы Ольги Боровиковой созданы с помощью специальной жидкости, а также земли, солнца и воздуха. Свои космические сюжеты, а их более 100, автор создает уже четыре года. В общем художники "приручили" стихию еще в 19-ом веке в Англии. Таким способом создавали копии корабельных чертежей.



Название экспозиции "17:33" - именно столько длится самый большой световой день. Кстати, увидеть природные явления, зафиксированные на бумаге, в Минском планетарии можно до конца июля.



