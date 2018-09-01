Выставка, посвященная великой балерине Галине Улановой, открылась в Минске

Встретиться с балетом можно не только в театре. Выставка, посвященная великой балерине Галине Улановой, открылась в художественной галерее Савицкого. Произведения живописи, графики и скульптуры рассказывают языком изобразительного искусства о легенде балета ХХ века.

Около 70 произведений привезены из России. Выставка успела впечатлить Москву и Санкт-Петербург и завершает тур в Минске. Авторы проекта - члены Товарищества передвижных художественных выставок ХХІ века. Большая часть живописных произведений создана известным питерским художником Василием Братанюком, который лично был знаком со многими артистами советского балета.