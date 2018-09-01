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Выставка, посвященная великой балерине Галине Улановой, открылась в Минске

Встретиться с балетом можно не только в театре. Выставка, посвященная великой балерине Галине Улановой, открылась в художественной галерее Савицкого. Произведения живописи, графики и скульптуры рассказывают языком изобразительного искусства о легенде балета ХХ века.

Около 70 произведений привезены из России. Выставка успела впечатлить Москву и Санкт-Петербург и завершает тур в Минске. Авторы проекта - члены Товарищества передвижных художественных выставок ХХІ века. Большая часть живописных произведений создана известным питерским художником Василием Братанюком, который лично был знаком со многими артистами советского балета.

Многие произведения написаны российскими авторами специально для этого проекта. Среди них только один художник из Беларуси - минчанка Лидия Яцукевич. Выставка "Балет, балет, балет" в художественной галерее Савицкого продлится до 30 сентября.

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