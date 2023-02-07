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Выставка произведений Дунина-Марцинкевича проходит в Национальной библиотеке
Наследие классика белорусской литературы Винцента Дунина-Марцинкевича в Национальной библиотеке страны. На выставке к 215-летию со дня рождения драматурга "Жыве памiж намi дудар наш…" представлены письма, собрания сочинений и литературно-биографические портреты. Из фондов библиотеки - оригинальные издания сочинений автора середины XIX века. В числе раритетов поэма "Гапон" - первое произведение Дунина-Марцинкевича, написанное полностью на белорусском языке. Также в экспозицию включены и работы литературных критиков.
В центре художественных зарисовок знаменитого писателя белорусская деревня, ее быт, а особое внимание автор уделял фольклору.
Выставку можно посетить до середины марта.
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