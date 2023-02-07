Выставка произведений Дунина-Марцинкевича проходит в Национальной библиотеке

Наследие классика белорусской литературы Винцента Дунина-Марцинкевича в Национальной библиотеке страны. На выставке к 215-летию со дня рождения драматурга "Жыве памiж намi дудар наш…" представлены письма, собрания сочинений и литературно-биографические портреты. Из фондов библиотеки - оригинальные издания сочинений автора середины XIX века. В числе раритетов поэма "Гапон" - первое произведение Дунина-Марцинкевича, написанное полностью на белорусском языке. Также в экспозицию включены и работы литературных критиков.