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Выставка произведений Дунина-Марцинкевича проходит в Национальной библиотеке

Наследие классика белорусской литературы Винцента Дунина-Марцинкевича в Национальной библиотеке страны. На выставке к 215-летию со дня рождения драматурга "Жыве памiж намi дудар наш…" представлены письма, собрания сочинений и литературно-биографические портреты. Из фондов библиотеки - оригинальные издания сочинений автора середины XIX века. В числе раритетов поэма "Гапон" - первое произведение Дунина-Марцинкевича, написанное полностью на белорусском языке. Также в экспозицию включены и работы литературных критиков.

В центре художественных зарисовок знаменитого писателя белорусская деревня, ее быт, а особое внимание автор уделял фольклору.

Выставку можно посетить до середины марта.

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