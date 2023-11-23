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Выставка работ одаренной семейной пары "Творческая мастерская Игоря и Елены Бархатковых" открылась в галерее Слуцка

Культурная столица Беларуси - древний Слуцк - украсился новой выставкой. В филиале краеведческого музея - Галерее искусств имени Садина - стартовал проект "Творческая мастерская Игоря и Елены Бархатковых".

33 работы - пейзажи и натюрморты знаменитых художников-реалистов отображают волшебный мир белорусской природы и тех колоритных мест, в которых проживают художники. Муж и жена знамениты не только своими работами, но и жизненным выбором: много лет тому назад они переехали жить в деревню.

Наталья Бордиловская побывала на вернисаже в Слуцке (видео).

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