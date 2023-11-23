Выставка работ одаренной семейной пары "Творческая мастерская Игоря и Елены Бархатковых" открылась в галерее Слуцка

33 работы - пейзажи и натюрморты знаменитых художников-реалистов отображают волшебный мир белорусской природы и тех колоритных мест, в которых проживают художники. Муж и жена знамениты не только своими работами, но и жизненным выбором: много лет тому назад они переехали жить в деревню.