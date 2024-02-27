3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Выставка репродукций картин Рериха начала свой арт-вояж по Беларуси. Где уже можно ознакомиться с экспозицией?
Моменты развития Древней Руси, живописная летопись славянства - искусство, навеянное былинами, легендами и сказками. Выставка репродукций картин Николая Рериха "Святая Русь" начала свой арт-вояж по Беларуси. Из Музея Рериха в Новосибирске экспозиция прибыла в Минский областной краеведческий музей. 40 работ - списки с оригиналов рериховских картин разных периодов, но тематика едина - это образы Древней Руси, ее истории, сказок и мифов, храмов и монастырей, неповторимой русской природы. Среди копий, которые предлагает к знакомству музей в Молодечно, есть и самые знаменитые полотна легендарного мастера.
Николай Рерих - знаменитый художник, писатель, мыслитель, путешественник. Большинство своих живописных пейзажных работ он писал с натуры. Творческая задача, которую ставил перед собой автор, - влюбить зрителя в русские земли, в их историю и красоту. Творческое наследие Рериха - бесценный вклад в мировую культуру. Выставка "Святая Русь" после Молодечно продолжит свое путешествие по другим городам Беларуси.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
День работников гражданской авиации отмечают в Беларуси
Мастер-классы и школа молодого журналиста - как журфак БГУ помогает раскрывать юные таланты
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов