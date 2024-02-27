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Выставка репродукций картин Рериха начала свой арт-вояж по Беларуси. Где уже можно ознакомиться с экспозицией?

Моменты развития Древней Руси, живописная летопись славянства - искусство, навеянное былинами, легендами и сказками. Выставка репродукций картин Николая Рериха "Святая Русь" начала свой арт-вояж по Беларуси. Из Музея Рериха в Новосибирске экспозиция прибыла в Минский областной краеведческий музей. 40 работ - списки с оригиналов рериховских картин разных периодов, но тематика едина - это образы Древней Руси, ее истории, сказок и мифов, храмов и монастырей, неповторимой русской природы. Среди копий, которые предлагает к знакомству музей в Молодечно, есть и самые знаменитые полотна легендарного мастера.

Николай Рерих - знаменитый художник, писатель, мыслитель, путешественник. Большинство своих живописных пейзажных работ он писал с натуры. Творческая задача, которую ставил перед собой автор, - влюбить зрителя в русские земли, в их историю и красоту. Творческое наследие Рериха - бесценный вклад в мировую культуру. Выставка "Святая Русь" после Молодечно продолжит свое путешествие по другим городам Беларуси.

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