ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ИскусствоКиноМузыкаЛитератураВыставкиШоу-бизнес

Выставка "Рождественские зарисовки" представляет детский взгляд на новогодние праздники

Рождественская звезда из макарон, глиняная коза и медведь из бумаги - главные рождественские образы. Выставка "Рождественские зарисовки" в Музее истории театральной и музыкальной культуры представляет детский взгляд на новогодние и рождественские праздники.

Изображение

Экспозиция организована по результатам конкурса на лучший детский рисунок или изделие декоративно-прикладного искусства. "Рождественские зарисовки" проводятся уже восьмой год среди минских школ.


Изображение

В этом году в Музее истории театральной и музыкальной культуры представлено свыше 100 детских работ.


Изображение

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все