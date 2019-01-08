Выставка "Рождественские зарисовки" представляет детский взгляд на новогодние праздники

Рождественская звезда из макарон, глиняная коза и медведь из бумаги - главные рождественские образы. Выставка "Рождественские зарисовки" в Музее истории театральной и музыкальной культуры представляет детский взгляд на новогодние и рождественские праздники.

Экспозиция организована по результатам конкурса на лучший детский рисунок или изделие декоративно-прикладного искусства. "Рождественские зарисовки" проводятся уже восьмой год среди минских школ.





В этом году в Музее истории театральной и музыкальной культуры представлено свыше 100 детских работ.