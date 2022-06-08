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Выставка "Ступени мастерства" проходит в Национальном художественном музее
Ретроспектива дипломных работ Глебовки в залах Национального художественного. К солидной творческой дате - 75-летию колледжа - уже сегодня выставочные площади принимают работы выпускников одного из ведущих учреждений художественного профиля страны. В стенах альма-матер путевку в большое искусство получили народные художники Беларуси Савицкий, Данциг, Громыко, Щемелев, Шарангович.
Ностальгируют по учебе в Минском художественном колледже авторы не только в формате "холст-масло". Помимо живописи иллюстрируют связь времен в произведениях графики и скульптуры, экспериментах в декоративно-прикладном искусстве. В общей сложности на суд эстетов будут представлены полсотни художественных высказываний от тех, кто формирует арт-тенденции белорусской культурной среды.
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