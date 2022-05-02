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Выставка "Текстильный букет" проходит в Национальном центре современных искусств
Авангардный текстиль, ткачество, войлоковаляние, текстильные фотографии и скульптуры. Постскриптум VI Международного фестиваля декоративно-прикладного искусства в залах Национального центра современных искусств. Каждый экспонат выставки "Текстильный букет" доказывает: "мягкое искусство" сегодня - это не просто работа с нитью и пряжей, авторы переходят на концептуальный язык: используют синтетику и даже метал. Так, в международном зале, который объединил художников по текстилю из Беларуси, Ирана, Австрии, Германии и США, климатическая повестка: в арт-объектах зашифрована проблема вырубки лесов и разумного потребления.
Белорусская школа ткачества представлена работами педагогов и воспитанников белорусских вузов. Зеленым трендам свой проект "Ускользающая красота" посвятили и студенты Белорусской академии искусств. В "текстильной" экспозиции и лоты из фондового собрания Центра современных искусств.
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