Выставка текстиля "Здесь, там и повсюду" в художественной галерее Щемелева

Современный текстиль от мастеров из разных уголков мира в художественной галерее Щемелева. Выставка объединила более сотни работ пяти художников из Ирана, Австрии, Германии, Индии и Беларуси.

Международный проект дает актуальную картину развития современного текстиля как отдельного вида искусства. Это совсем новый взгляд на древние традиции, которые авторы воплотили в смешанных техниках (mixed media): текстильное фото, видеоарт, анимация в 3Д, мягкие скульптуры.



Кстати, текстильное произведение искусства Кристины Высоцкой - "Дерево познания" высотой 9 метров - сейчас украшает белорусский павильон в Дубае.



