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Выставка народного творчества "Жывыя крыніцы" проходит в Национальной библиотеке Беларуси
Посвящение Году исторической памяти в Национальной библиотеке Беларуси. Экспозиция под названием "Жывыя крыніцы" объединила более 500 предметов, создатели которых - отечественные ремесленники из разных регионов нашей страны. Мастера демонстрируют образцы традиционных белорусских промыслов, подчеркивая: народное искусство остается актуальным и даже модным, несмотря на времена. Наталья Бордиловская - подробнее об этнопроекте (видео).
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