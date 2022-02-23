Выставка народного творчества "Жывыя крыніцы" проходит в Национальной библиотеке Беларуси

Посвящение Году исторической памяти в Национальной библиотеке Беларуси. Экспозиция под названием "Жывыя крыніцы" объединила более 500 предметов, создатели которых - отечественные ремесленники из разных регионов нашей страны. Мастера демонстрируют образцы традиционных белорусских промыслов, подчеркивая: народное искусство остается актуальным и даже модным, несмотря на времена. Наталья Бордиловская - подробнее об этнопроекте (видео).

