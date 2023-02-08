Выставка "Удивительный Иран" открылась в художественной галерее "Университет культуры"

Уникальные работы художников из Ирана дополняют фотоработы, где представлено все разнообразие дикой природы, ландшафтов и туристических маршрутов Ирана. Среди природных достопримечательностей горы, озера, леса, редкие виды растений и животных, источники минеральных вод и бесчисленные острова на южном и северном побережьях.