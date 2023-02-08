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Выставка "Удивительный Иран" открылась в художественной галерее "Университет культуры"

Многовековые традиции живописи и каллиграфии древнейшей цивилизации. Выставка "Удивительный Иран" открылась в художественной галерее "Университет культуры".

Уникальные работы художников из Ирана дополняют фотоработы, где представлено все разнообразие дикой природы, ландшафтов и туристических маршрутов Ирана. Среди природных достопримечательностей горы, озера, леса, редкие виды растений и животных, источники минеральных вод и бесчисленные острова на южном и северном побережьях.

Мероприятие приурочено к 44-й годовщине победы Исламской революции в Иране. Выставка "Удивительный Иран" продолжится до 18 февраля.

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