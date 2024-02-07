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Выставка в честь 85-летия художника Владимира Волка проходит в Москве
Живопись, графика, скульптура. В честь 85-летия со дня рождения художника Владимира Волка в Москве в деловом и культурном центре посольства Беларуси открылась выставка его работ "Посвящение мастеру". Это около ста произведений, написанных в разных техниках: сочная живопись, четкая графика и яркий экспрессионизм.
Как человек глубоко верующий, многие работы художник посвящал теме веры и любви к Богу. Последние 20 лет своей жизни мастер творил в Беларуси в деревне Тихиничи Гомельской области. Создал около 60 икон и мозаичных панно для храма святого Архангела Михаила.
Ирина Волк, дочь художника В. Волка, официальный представитель МВД России:
Этот храм построил чудесный человек, великий друг моего папы, известный белорусский писатель и ученый Михаил Михайлович Рассолов. Причем он построил этот храм на собственные средства, мой папа участвовал в росписи этого храма. Он ездил в Беларусь на протяжении 20 лет своей жизни, очень любил эти места.
"Значительная часть его творчества посвящена Беларуси. И я считаю, что этот храм, построенный усилиям Михаила Рассолова и моего папы Владимира Волка, как символ единства двух наших народов. И для меня это очень бережно, ценно. Для меня это очень-очень важный день", - отметила Ирина Волк.
Протоиерей Николай Степанов, настоятель прихода храма святого Архангела Михаила в аг. Тихиничи:
Владимир Алексеевич был доступным, простым. И знаете, когда он посещал наш храм, а они посещали практически каждый год, потому что храм постепенно наполнялся священными изображениями, то после богослужения мы устраивали гуманитарный небольшой вечер в школе с учащимися. И Владимир Алексеевич читал наизусть оду Гавриила Державина "Волк". Он ее прекрасно знал наизусть и с воодушевлением читал. Это была проповедь его, своеобразная проповедь молодому поколению.
К слову, посол Беларуси в России Дмитрий Крутой пообещал дочери художника помочь в организации выставки отца у нас в стране. Возможно, скоро белорусы смогут открыть для себя его творчество и насладиться талантом.
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