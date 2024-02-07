Выставка в честь 85-летия художника Владимира Волка проходит в Москве

Протоиерей Николай Степанов, настоятель прихода храма святого Архангела Михаила в аг. Тихиничи:

Владимир Алексеевич был доступным, простым. И знаете, когда он посещал наш храм, а они посещали практически каждый год, потому что храм постепенно наполнялся священными изображениями, то после богослужения мы устраивали гуманитарный небольшой вечер в школе с учащимися. И Владимир Алексеевич читал наизусть оду Гавриила Державина "Волк". Он ее прекрасно знал наизусть и с воодушевлением читал. Это была проповедь его, своеобразная проповедь молодому поколению.