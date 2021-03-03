Выставка "В поисках лучшего" - в Национальном центре современных искусств

Назад в прошлое. Экспозиция "В поисках лучшего" знакомит посетителей с неформальными арт-практиками двадцатого века. Выставочный зал Национального центра современных искусств наполнили произведения из фондовой коллекции. Среди них - живопись, графика и скульптура. Место экспонентов - за представителями белорусской школы авангарда, участниками таких знаменитых объединений, как "Квадрат". В свое время их творческие поиски были неоднозначно приняты аудиторией, а сегодня работы приобретают в рамках госзакупок.



В Национальном центре современных искусств экспозиция остается почти на три недели. Напомним, что в соседних залах действует выставочный проект "Альтернатива".



