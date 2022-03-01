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Выставка в стиле пэчворк мастера Лидии Святкиной в Пушкинской библиотеке в Минске

Цветы Лидии Святкиной расцветают на коврах и салфетках. В ее гербарии - такие техники лоскутного шитья, как "отображение", "калейдоскоп" и "синель". Выставочным пространством для ее текстильных коллекций стала Пушкинская библиотека. Сумки, подушки, покрывала... Во время авторской экспозиции мастер дает мастер-классы в актовом зале библиотеки.

Выставка в стиле пэчворк мастера Лидии Святкиной будет работать до 10 марта.



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