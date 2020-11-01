Выставка Владимира Вишневского. Вернисаж представляет Национальный художественный музей

Наш современник известен многогранностью своего творчества. Художник работает в различных видах изобразительного искусства - от акварели до скульптуры. Подробности - в репортаже Инны Пилевич.







Дебют Владимира Вишневского в Национальном художественном музее. Под первую персональную выставку в этих стенах мастеру отвели пространство галереи. Автор презентует избранное за 44 года творческого стажа.





В экспозиции - сотня произведений в различных видах изобразительного искусства

Здесь сошлись тиражная графика, работы, написанные акварелью и тушью, а также скульптура. Причем, фигуры созданы из различных материалов - бронзы, камня и дерева. Такое разнообразие в творчестве как подтверждение многогранности таланта автора.Разное воплощение, но идея одна - любовь к родине, изучение истории. Вишневский подчеркивает это и в названиях своих работ - "Корона Миндовга", "Полоцкие напевы", "Камень Рогволода". Также представлен цикл работ, посвященный выдающейся фигуре в нашей истории, - Адаму Мицкевичу.

Для белорусского художника и профессора Академии искусств эта персональная выставка юбилейная - 20-я