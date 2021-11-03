Выставка "Волшебные краски Индии" проходит в Национальной библиотеке Беларуси

Познакомиться ближе с культурой, традициями, философией и мифологией Индии можно в главном фонде знаний Беларуси. Впервые Национальная библиотека представляет совместный проект с Посольством Индии в нашей стране "Волшебные краски Индии". В экспозиции - десятки примеров художественного текстиля, старинных и современных ковров, тканых панно, шелковых шалей и традиционных сари, росписи свитков на тканевой основе.



Все изделия декоративно-прикладного искусства на выставке "Волшебные краски Индии" выполнены из натуральных материалов, например, из дерева и хлопка с вышивкой золотыми нитями и украшенные полудрагоценными камнями.