Выставка Voyage, Voyage открывается в столичном Дворце искусств

Вильнюс пятидесятых, Индия середины восьмидесятых и Египет двухтысячных. Выставка Voyage, Voyage открывается сегодня в столичном Дворце искусств и представляет произведения белорусских художников разных поколений. Впечатления о путешествиях по миру языком живописи, графики и скульптуры. Представлены работы различных периодов: от 50-ых годов прошлого века до современности.