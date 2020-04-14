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Выставка вышивки в Музее белорусского народного искусства в Раубичах

Сочетание точной строгой схемы с полетом фантазии. Выставка вышивки в Раубичах - в Музее белорусского народного искусства. Представлены около 70 работ двух мастеров - Светланы Пивоварчик и Светланы Алексеевой. Совместная экспозиция объединила вышитые салфетки, скатерти, наволочки, картины. Все в разных техниках. Работает выставка до 16 мая. Кроме этого, в музее представлена и экспозиция традиционных ручников.

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