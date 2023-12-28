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Выставка "Я вам пишу..." проходит в Национальном историческом музее

Открытки в стиле ретро - в Национальном историческом музее. Большую коллекцию писем собрал, а сейчас экспонирует и тем самым знакомит посетителей с эпистолярным жанром Владимир Лиходеев. Историк, лауреат премии "За духовное возрождение", коллекционер имеет десятки тематических собраний, которые он выставляет на суд зрителей. К новогодним праздникам Лиходеев представил выставку "Я вам пишу..." Четыре тысячи экспонатов и каждый - оригинальный. Среди них - инструменты для написания писем и отправления открыток. Разместилась ретро-выставка в четырех музейных залах.

Выставка "Я вам пишу…" - рассказ о том, чем писали, на чем писали и о чем писали. Здесь представлены приборы, письма, почтовые открытки конца 18-го начала 20-го века, но история самой письменности здесь показана с 9-го века - здесь показаны 37-18 писали по пергаменты береста - бумага ещё в то время была неизвестна 124-15 века чернильницы...Но основа - 19-20 век.
Владимир Лиходеев, коллекционер, автор выставки "Я вам пишу..."

Многие их экспонатов - настоящие произведения ювелирного искусства: например, письменные приборы из перегородчатой эмали. Экспозиция имеет и региональный характер: здесь можно увидеть эпистолярные особенности шести областей Беларуси. Самая востребованная часть выставки - интерактивная, импровизированный Минский почтамт 50-х годов. Здесь каждому посетителю дарят открытку, остается только наклеить марку и опустить в почтовый ящик. Каждый день сотрудники Главпочтамта забирают музейную корреспонденцию и направляют по адресам.

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