Выставка "Я вам пишу..." проходит в Национальном историческом музее

Выставка "Я вам пишу…" - рассказ о том, чем писали, на чем писали и о чем писали. Здесь представлены приборы, письма, почтовые открытки конца 18-го начала 20-го века, но история самой письменности здесь показана с 9-го века - здесь показаны 37-18 писали по пергаменты береста - бумага ещё в то время была неизвестна 124-15 века чернильницы...Но основа - 19-20 век.

Владимир Лиходеев, коллекционер, автор выставки "Я вам пишу..."