Выставка живописи и графики - в арт-гостиной "Высокое место"

Их объединяют любовь к творческим экспериментам и альма-матер - Академия искусств. Проект "Мембрана" четырех белорусских художников - в арт-гостиной "Высокое место". Через "творческую мембрану" они рассматривают человека, его "оптику" для понимания вселенной и собственной аутентики. Всего на выставке около полусотни работ в разных техниках. Если произведения Марии Карпенковой - это интуитивная экспрессия, картины Дмитрия Черемных - симфония красок. Андрей Карпенков представил серию абстракций, созданных в технике "дриппинг". Это когда художник достигает нужного эффекта, брызгая краски на полотно. А вот графика Оксаны Чутцевой построена на мифологическом материале.