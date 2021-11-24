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Выставка живописи и графики - в арт-гостиной "Высокое место"
Их объединяют любовь к творческим экспериментам и альма-матер - Академия искусств. Проект "Мембрана" четырех белорусских художников - в арт-гостиной "Высокое место". Через "творческую мембрану" они рассматривают человека, его "оптику" для понимания вселенной и собственной аутентики. Всего на выставке около полусотни работ в разных техниках. Если произведения Марии Карпенковой - это интуитивная экспрессия, картины Дмитрия Черемных - симфония красок. Андрей Карпенков представил серию абстракций, созданных в технике "дриппинг". Это когда художник достигает нужного эффекта, брызгая краски на полотно. А вот графика Оксаны Чутцевой построена на мифологическом материале.
На создание совместной выставки художников вдохновила сама концепция слова "Мембрана". Каждый по-своему высказал это понятие в своем творчестве.
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