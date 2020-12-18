Выставка "Зима за окнами". Зима на картинах Леонида Щемелева

Щемелевские зимы как своеобразный бренд в белорусском искусстве. Галерея произведений Леонида Щемелева собрала в одном выставочном зале исключительно зимние полотна. Мэтр удачно работает со всей снежной палитрой, сочетает яркие световые и цветовые эффекты. Зимняя живопись Леонида Щемелева пронизана сверкающими оттенками синего, голубого, красного и желтого цветов. Калейдоскоп событий и красок создает атмосферу настоящего зимнего праздника.



На выставке "Зима за окнами" почти 15 работ народного художника в самых разных живописных жанрах: от пейзажа до портрета. Зимняя экспозиция будет длиться до 28 февраля.



