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Выставка "Зима за окнами". Зима на картинах Леонида Щемелева

Щемелевские зимы как своеобразный бренд в белорусском искусстве. Галерея произведений Леонида Щемелева собрала в одном выставочном зале исключительно зимние полотна. Мэтр удачно работает со всей снежной палитрой, сочетает яркие световые и цветовые эффекты. Зимняя живопись Леонида Щемелева пронизана сверкающими оттенками синего, голубого, красного и желтого цветов. Калейдоскоп событий и красок создает атмосферу настоящего зимнего праздника.

На выставке "Зима за окнами" почти 15 работ народного художника в самых разных живописных жанрах: от пейзажа до портрета. Зимняя экспозиция будет длиться до 28 февраля.

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