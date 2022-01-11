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Выставка знаменитых произведений Щемелева и юных художников проходит в галерее Минска
Выставка "Художник и дети" в галерее Леонида Щемелева продолжает собирать юных зрителей. В тандеме со знаменитыми произведениями народного художника Беларуси - работы новичков. Посетители столичных художественных студий в возрасте от шести до десяти лет рисовали свои вариации зимних пейзажей во время мастер-классов художников. Еще один подарок для юных любителей живописи - елочные игрушки хендмейд почти от десятка современных популярных мастеров. Во время экскурсии юных гостей также познакомят с современным искусствоведением.
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