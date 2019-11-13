В Борисове открылась выставка художника Станислава Бояренко

Единство человека и природы. В Борисове в художественной галерее "Явление" открылась персональная выставка художника-реалиста Станислава Бояренко. На ней борисовский мастер продемонстрировал более 80 произведений живописи и графики. Среди работ - портреты, автопортреты, пейзажи. В экспозиции - серии, посвященные малой родине. Кстати, именно в Борисове Станислав создал детскую художественную школу.