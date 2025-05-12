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Выставку, показывающую жизненный и творческий путь актрисы Стефании Станюты, представят в Минске
Выставку "Кожная роля - галоўная", приуроченную к 120-летию со дня рождения известной актрисы кино и театра Стефании Станюты, представят в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства 13 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на учреждение культуры.
На выставке можно будет увидеть документы, которые раскрывают жизненный и творческий путь великой актрисы, фотоснимки и тексты ролей, рукописи и рисунки, переписки с родными и знакомыми, отзывы критиков и фанатов, документы творческой и гражданской деятельности.
"Гости музея смогут увидеть фотоснимки Стефании Станюты с сыном-писателем, среди работ которого есть и книга о матери. Кроме того, в экспозиции будут документы, связанные со Вторым белорусским драматическим театром, который сейчас носит имя Якуба Коласа. В нем начинали свой путь многие известные белорусские актеры, которые с 1921 по 1926 год учились у великих мастеров сцены в Москве, а потом приехали в Витебск и создали там свой театр", - рассказала куратор выставки, ведущий архивист музея Наталья Мизон.
После многие актеры перешли в Первый белорусский драматический театр в Минске, который теперь носит имя Янки Купалы. Во время войны театр оказался в Томске. В архивах музея сохранились тексты ролей, которые тогда исполняла Стефания Михайловна.
"Одну из самых интересных ролей Стефания Станюта исполнила в постановке "Гарольд и Мод", где она играет 80-летнюю женщину, в которую влюбился молодой человек. В этой драме показывалась судьба женщины, прошедшей через лагерь смерти во время войны. Эту роль актриса исполняла, когда ей было около 85 лет", - подчеркнула куратор выставки.
Даже маленькие роли были сыграны Стефанией Станютой настолько гениально, что воплощенные ею образы женщины и матери зрители запоминали на долгие годы.