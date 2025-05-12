Выставку, показывающую жизненный и творческий путь актрисы Стефании Станюты, представят в Минске

Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c25a0ea2-b8e9-4951-bc91-42c4d94468e1/conversions/ab39014f-46c9-4845-be2a-51bda3df2172-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c25a0ea2-b8e9-4951-bc91-42c4d94468e1/conversions/ab39014f-46c9-4845-be2a-51bda3df2172-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c25a0ea2-b8e9-4951-bc91-42c4d94468e1/conversions/ab39014f-46c9-4845-be2a-51bda3df2172-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c25a0ea2-b8e9-4951-bc91-42c4d94468e1/conversions/ab39014f-46c9-4845-be2a-51bda3df2172-xl-___webp_1920.webp 1920w Белорусский государственный архив-музей литературы и искусства

Выставку "Кожная роля - галоўная", приуроченную к 120-летию со дня рождения известной актрисы кино и театра Стефании Станюты, представят в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства 13 мая, сообщает БЕЛТА со ссылкой на учреждение культуры.

На выставке можно будет увидеть документы, которые раскрывают жизненный и творческий путь великой актрисы, фотоснимки и тексты ролей, рукописи и рисунки, переписки с родными и знакомыми, отзывы критиков и фанатов, документы творческой и гражданской деятельности.

Стефания Станюта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98ed86bc-232c-4362-85cc-1a9b11ba1da2/conversions/e6b95143-71a4-4c14-8625-b31aef3fa7ef-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98ed86bc-232c-4362-85cc-1a9b11ba1da2/conversions/e6b95143-71a4-4c14-8625-b31aef3fa7ef-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98ed86bc-232c-4362-85cc-1a9b11ba1da2/conversions/e6b95143-71a4-4c14-8625-b31aef3fa7ef-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/98ed86bc-232c-4362-85cc-1a9b11ba1da2/conversions/e6b95143-71a4-4c14-8625-b31aef3fa7ef-xl-___webp_1920.webp 1920w Стефания Станюта

"Гости музея смогут увидеть фотоснимки Стефании Станюты с сыном-писателем, среди работ которого есть и книга о матери. Кроме того, в экспозиции будут документы, связанные со Вторым белорусским драматическим театром, который сейчас носит имя Якуба Коласа. В нем начинали свой путь многие известные белорусские актеры, которые с 1921 по 1926 год учились у великих мастеров сцены в Москве, а потом приехали в Витебск и создали там свой театр", - рассказала куратор выставки, ведущий архивист музея Наталья Мизон.

После многие актеры перешли в Первый белорусский драматический театр в Минске, который теперь носит имя Янки Купалы. Во время войны театр оказался в Томске. В архивах музея сохранились тексты ролей, которые тогда исполняла Стефания Михайловна.

"Одну из самых интересных ролей Стефания Станюта исполнила в постановке "Гарольд и Мод", где она играет 80-летнюю женщину, в которую влюбился молодой человек. В этой драме показывалась судьба женщины, прошедшей через лагерь смерти во время войны. Эту роль актриса исполняла, когда ей было около 85 лет", - подчеркнула куратор выставки.