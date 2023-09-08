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Выставку белорусского костюма торжественно откроют в День города
Потенциал, возможности и качество белорусской продукции производители презентуют на полях форума на выставке "Сделано в Минске". "Антология красоты. Традиционный белорусский костюм".
Вообще программа празднования Дня города насыщенная. Ведь Минску есть что показать: и наши достижения, и традиции, и культура. 9 сентября Национальный художественный музей презентует выставку традиционного белорусского костюма "Антология красоты". Создатели экспозиции показали уникальное собрание нашей съемочной группе. Почти сотня костюмных комплектов из 6 регионов Беларуси и 200 графических, живописных и фоторабот знаменитых исследователей этнографии. Аутентичные наряды и реконструкция, сотни видов техник ткачества и вышивки, крестьянская одежда и наряды с влиянием шляхетской культуры. Каждый экспонат уникален и в подробностях рассказывает о специфике моды того или иного времени и региона наших земель. Особо ценная часть выставки -косынки и демонстрация десятков способов их завязывания.
Выставку "Антология красоты" традиционного белорусского костюма собирали буквально всей страной. Свои экспонаты предложили Витебск, Гродно, Городок, Сенно и Орша, ведущие музеи и дома ремесел многих белорусских регионов. Значительный вклад и от Национальной академии наук Беларуси, а также Скансена в Строчицах.
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