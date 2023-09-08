Выставку белорусского костюма торжественно откроют в День города

Вообще программа празднования Дня города насыщенная. Ведь Минску есть что показать: и наши достижения, и традиции, и культура. 9 сентября Национальный художественный музей презентует выставку традиционного белорусского костюма "Антология красоты". Создатели экспозиции показали уникальное собрание нашей съемочной группе. Почти сотня костюмных комплектов из 6 регионов Беларуси и 200 графических, живописных и фоторабот знаменитых исследователей этнографии. Аутентичные наряды и реконструкция, сотни видов техник ткачества и вышивки, крестьянская одежда и наряды с влиянием шляхетской культуры. Каждый экспонат уникален и в подробностях рассказывает о специфике моды того или иного времени и региона наших земель. Особо ценная часть выставки -косынки и демонстрация десятков способов их завязывания.