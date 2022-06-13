Выставку библейских литографий "Шагал. La Вible" представляют в Центре современных искусств в Минске

Кто знает творчество мастера до этого периода, где он был в контексте авангарда исследований, вот такого революционного духа, здесь, естественно, нет этого накала, напора, такого бунтарства. Здесь есть детская непосредственность и молитвенное состояние взрослого человека, который, как ребенок, осмысляет тему Библии.

Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств Беларуси