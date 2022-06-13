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Выставку библейских литографий "Шагал. La Вible" представляют в Центре современных искусств в Минске

Марк Шагал вне авангарда. Главного законодателя трендов Витебской художественной школы в качестве иллюстратора Священного Писания представляют в Центре современных искусств. В экспозиции свыше 60 литографий, которые художественно обрамляют ветхозаветные события. Шагал апеллировал не только к "Книге книг", создал и "Окна Иерусалима" - сакральные эскизы к витражам синагоги медицинского центра Хадасса в Иерусалиме. Библейские сюжеты в единое повествование собирали буквально по цитатам из частных европейских собраний.


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Кто знает творчество мастера до этого периода, где он был в контексте авангарда исследований, вот такого революционного духа, здесь, естественно, нет этого накала, напора, такого бунтарства. Здесь есть детская непосредственность и молитвенное состояние взрослого человека, который, как ребенок, осмысляет тему Библии.
Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств Беларуси


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