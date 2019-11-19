Выставку медальерного искусства принимает Исторический музей Беларуси

Работы международных мастеров созданы во время XVI Латвийского триеннале. Проект существует фактически полвека. Впервые он прошел в 1973 году. В Минск прибыло 76 скульптур малой формы, созданных прибалтийскими художниками, граверами, скульпторами и дизайнерами за три последних года. Европейские мастера уходят от канонических круглых медалей и экспериментируют с геометрическими формами и тематикой. Разнообразнее становятся и материалы, в ход идет не только бронза, а также мрамор, фарфор, гипс и даже дерево.



Павел Сапотько, директор Национального исторического музея Беларуси: "В перспективе мы сможем пригласить и самих художников сюда, чтобы наладить именно процесс и диалог. И, возможно, в перспективе наши авторы тоже смогут поучаствовать в этом мероприятии. Все-таки раз в три года Латвия становится свидетелем очень крупного события, интересного события, живого. И диалог в этом плане, конечно, играет не менее важную роль, чем сам процесс творчества и процесс создания нового, интересного, уникального произведения".



Познакомиться с медальерным искусством XXI века можно уже завтра. Сейчас в Историческом идет монтаж экспозиции. Выставка продлится до 12 декабря.



