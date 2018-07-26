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Выставку, посвященную борьбе китайского народа с японскими захватчиками, презентовали в Минске
Общий вклад в Великую Победу. В этом году в музее Великой Отечественной войны презентовали выставку, посвященную борьбе китайского народа с японскими захватчиками. В экспозиции - более 120 фотоснимков и 44 уникальных копий документов. Все предметы доставили самолетом из Пекина. Листовки и протоколы рассказывают о вооруженном противостоянии на Восточном фронте во время войны. Кстати, тогда в Китае, как на наших землях, действовало партизанское движение.
В подготовке проекта приняли участие девять музеев Китая. Кстати, Беларусь активно сотрудничает с хранилищами ценностей восточной страны, происходит обмен выставками. Так, экспозиция, посвященная творчеству нашего художника Сергея Каткова, в начале сентября отправится в мемориальный музей антияпонской войны китайского народа.
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