Выставку, посвященную борьбе китайского народа с японскими захватчиками, презентовали в Минске

Общий вклад в Великую Победу. В этом году в музее Великой Отечественной войны презентовали выставку, посвященную борьбе китайского народа с японскими захватчиками. В экспозиции - более 120 фотоснимков и 44 уникальных копий документов. Все предметы доставили самолетом из Пекина. Листовки и протоколы рассказывают о вооруженном противостоянии на Восточном фронте во время войны. Кстати, тогда в Китае, как на наших землях, действовало партизанское движение.