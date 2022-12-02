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Выставка "Театральные краски Евгения Ждана" проходит в Музее истории театральной и музыкальной культуры Беларуси
Эскизы костюмов и сценическое оформление оперных и балетных спектаклей. Выставку "Театральные краски Евгения Ждана" представляет Музей истории театральной и музыкальной культуры Беларуси. Экспозиция приурочена к 85-летию со дня рождения театрального художника, живописца и графика. Среди афиш, костюмов и реквизита сценографические работы к спектаклям, поставленным на сцене Большого театра и Театра музкомедии. Своими педагогами Ждан считал основателей белорусской сценографии - Павла Масленникова и Евгения Чемодурова.
Евгений Ждан родом из Несвижского края, любил писать родные пейзажи, портреты. Именно от матери (сновской ткачихи) научился работать с красками, тканью и природными материалами. Среди многочисленных наград медаль Франциска Скорины. Произведения Евгения Ждана находятся и в музеях стран СНГ.
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