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Национальный художественный музей приглашает юных эстетов, край Радзивиллов собирает меломанов - культурный маршрут в рубрике "Променад"

Исторический край Радзивиллов собирает меломанов на фестиваль Wostrau NesvizhFest2023. Главное место встречи - магнатский Английский парк. Не до антрактов и Национальному художественному музею. Выставочная галерея "переоделась" ко Дню города и приглашает на арт-ликбез самых юных эстетов. Центр современных искусств расскажет, как мастерам (небелорусам по паспорту) удается реализоваться в профессии именно в нашей стране.

Все силуэты выставочного Минска рассмотрела Дарья Тарасова. Подробности в видео.

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