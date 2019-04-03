Выставочный арт-проект "Визуализация. Творческий путь" объединил живопись, скульптуру и керамику

Выставочный арт-проект под названием "Визуализация. Творческий путь" объединил живопись, скульптуру и керамику белорусской художницы Лилии Нищик. В экспозиции почти сто произведений. Реальное, мифическое, символика белорусских обрядов... За каждым авторским произведением - доскональное изучение истории и традиций страны. Внутренний мир человека и красота живой природы. Все работы имеют глубоко философское звучание. Автор создает свое индивидуальное художественное пространство.



Выставка проходит в столичном Дворце искусств и продлится до 9 апреля. В понедельник вход бесплатный.