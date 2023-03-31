Выставочный культурный маршрут на предстоящие выходные в рубрике "Променад"

Тройной удар по эстетическим рецепторам от Национального центра современных искусств. Экс-мастерские народного Михаила Савицкого и сегодняшняя новаторская площадка для представителей современной белорусской арт-школы полностью раскрасила свои выставочные залы премьерами.

В апрельской афише сразу три новинки: архитектурный выставочный проект "Зодчество как зеркало эпох", биографический "Здравствуйте, господин Ван Гог!" и концептуальный "Глеба". Построим маршрут по выставочному триптиху в нашей рубрике "Променад".