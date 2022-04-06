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Выставочный проект "Очарования Делакруа" в залах Национального центра современных искусств
Ретроспектива первого романтика европейской живописи Эжена Делакруа в залах Национального центра современных искусств. В экспозиции сотня литографий и гравюр 19-20 веков с эскизов и картин воспитанника Школы изящных искусств, выполненных в Париже и Лейпциге. Представлены и литературные монологи французского живописца: реверанс к трагедии "Фауст" Гете и шекспировскому "Гамлету". Серия восточных этюдов воспроизведена в "Марокканском альбоме". Делакруа оставил и монументальный след в искусстве, преобразив облик дворца Бурбонов, кисть мастера прошлась по плафонам галереи Аполлона в Лувре, а его фрески украшают и Люксембургский дворец.
Сергей Криштапович, директор Национального центра современных искусств, художник:
Мастер большого полотна, большого эпического жанра и в тоже время романтического здесь представлен эскизами, рисунками, теми разработками, которые потом легли в основу больших полотен и росписей. Каждая работа имеет свой факт оригинальности, подлинности. На выставке представлены работы из нескольких частных коллекций.Литографии и гравюры реформатора французской живописи делят выставочное пространство с работами белорусских авторов и произведениями из фондовой коллекции НЦСИ. На Независимости, 47 предлагают не просто пройтись по арт-лабиринтам, но и ответить на вопросы кураторов выставки, поучаствовать в тематическом квесте.
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