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Выставочный проект "Славянский мир" подготовили к Году исторической памяти
Предметы восточнославянского быта, узоры древнего вооружения и музыкальные инструменты, символы и реликвии. Более 15 тысяч студентов минских вузов, учащихся средне-специальных учебных заведений и школ столицы стали зрителями и участниками выставочного проекта "Славянский мир". Инициатива приурочена к Году исторической памяти. Ее главная цель - привлечь внимание молодого поколения к своим корням, истории, культуре, традициям и обычаям своих предков.
Выставка "Славянский мир" не первый и не единственный проект молодежного объединения. Республиканская организация проводит активную работу и присоединяет все больше юношей и девушек в общественную деятельность, акцентирует внимание молодых людей на традиционной системе ценностей, дает возможность реализоваться творчески.
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