Выставочный проект в Национальном художественном музее посвящен памяти митрополита Филарета

В белорусской иконе, будь то элитарная, будь то народная, действительно, очень сильна народная тенденция, вот это фольклорное начало. Что в принципе было характерно для белорусской иконы? Это резные фоны золоченые, то, как оформлялись иконы рамами с камнями, это лиричность, одухотворенность. Под влиянием барокко белорусские художники стремятся показать чувства, настроения, переживания. С середины 17 века очень интенсивно начинают вводить пейзажи, элементы натюрморта.

Любовь Сысоева, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси