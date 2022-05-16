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Выставочный проект в Национальном художественном музее посвящен памяти митрополита Филарета

Как византийская школа иконописи повлияла на становление белорусской? Что святые лики переняли от ренессанса и почему золоченые фоны стали каноническими. Код сакрального наследия страны расшифровывают в залах Национального художественного музея. Проект "Золотой век белорусской иконописи. 17 столетие" демонстрирует и хорошо изученные шедевры древнебелорусского искусства, и святые лики, которые впервые увидит зритель. О становлении школы в унисон рассказывают экспонаты 4 музеев, в общей сложности 120 произведений: от заглавного образца брестской иконографии Матери Божией "Умиление" 1656 года до реконструкции иконостасов.

В белорусской иконе, будь то элитарная, будь то народная, действительно, очень сильна народная тенденция, вот это фольклорное начало. Что в принципе было характерно для белорусской иконы? Это резные фоны золоченые, то, как оформлялись иконы рамами с камнями, это лиричность, одухотворенность. Под влиянием барокко белорусские художники стремятся показать чувства, настроения, переживания. С середины 17 века очень интенсивно начинают вводить пейзажи, элементы натюрморта.
Любовь Сысоева, ведущий научный сотрудник Национального художественного музея Беларуси

Выставочный проект посвящен и памяти митрополита Филарета. В экспозиции - иконы из Свято-Успенского Жировичского монастыря, митра и панагии почетного Патриаршего экзарха всея Беларуси.


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