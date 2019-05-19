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Выступление ЗЕНЫ с песней "LIKE IT" в финале конкурса песни "Евровидение-2019"

В Тель-Авиве (Израиль) проходит финал конкурса песни "Евровидение-2019". Представительница Беларуси ЗЕНА с песней "LIKE IT" выступила под номером 19.
Спасибо, ЗЕНА, за прекрасное выступление!

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